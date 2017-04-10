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Kremlin'den Suriye açıklaması: ABD, isteksizliğini göstermiş oldu

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin rejime ait hava üssünü vurarak, Suriye konusundaki iş birliğine isteksizliğini ortaya koyduğunu söyledi.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Peskov, "Amerikan tarafı böylelikle, Suriye'de iş birliği ile diğer aktörlerin çıkarları ve endişelerini dikkate almak konularındaki isteksizliğini göstermiş oldu." dedi.

Suriye krizinin siyasi çözümüne yönelik görüşmelerin Cenevre ve Astana'da yürütüldüğünü anımsatan Peskov, "Bu karmaşık bir süreç ve istenilenden daha fazla uzadı. Ancak şimdilik başka bir alternatif yok." ifadelerini kullandı.

- Basında yer alan "kırmızı çizgi" haberi

Peskov, dün basında çıkan, Rusya, İran ve müttefik gruplara dayandırılan, ABD'nin Suriye'ye saldırarak kırmızı çizgileri aştığı ve bundan sonra her türlü saldırıya karşılık verileceği yönündeki haberlerin kaynağıyla ilgili bir fikri olmadığını belirtti.

Peskov, "Böyle bir bilgi yok. Teyit edemeyiz. Haberdeki anonim kaynaklar nereden çıktı bilmiyorum." diye konuştu.

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