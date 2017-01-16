Kremlin'den Trump'a 'NATO' desteği!
Kremlin NATO'nun miadının dolduğunu öne süren ABD başkanı Donald Trump ile aynı fikirde olduklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'yu 'modası geçmiş bir kurum' olarak nitelendiren seçilmiş ABD başkanı Donald Trump ile bu konuda aynı fikirde olduklarını söyledi.
Peskov, "NATO gerçekten de geçmişin bir kalıntısı. Bu görüşe katılıyoruz. Sistemli amacı çatışma olan bu kurum konusundaki görüşlerimizi uzun zamandan beri dile getiriyoruz" dedi.
MÜMKÜN DEĞİL
Peskov şöyle devam etti:
"NATO, çatışma fikri üzerinden şekillendirildiği için, onu, istikrar ve istikrarlı güvenlik fikrine cevap veren modern bir kurum olarak adlandırmak pek mümkün değil."
Trump, İngiliz Times gazetesine verdiği röportajda, 'terörle mücadele ile ilgilenmiyor olması nedeniyle NATO'nun modası geçmiş bir kurum olduğunu' söylemişti.
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