Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kremlin'den Trump'a 'NATO' desteği!

Kremlin NATO'nun miadının dolduğunu öne süren ABD başkanı Donald Trump ile aynı fikirde olduklarını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'yu 'modası geçmiş bir kurum' olarak nitelendiren seçilmiş ABD başkanı Donald Trump ile bu konuda aynı fikirde olduklarını söyledi.

Peskov, "NATO gerçekten de geçmişin bir kalıntısı. Bu görüşe katılıyoruz. Sistemli amacı çatışma olan bu kurum konusundaki görüşlerimizi uzun zamandan beri dile getiriyoruz" dedi.

MÜMKÜN DEĞİL

Peskov şöyle devam etti:

"NATO, çatışma fikri üzerinden şekillendirildiği için, onu, istikrar ve istikrarlı güvenlik fikrine cevap veren modern bir kurum olarak adlandırmak pek mümkün değil."

Trump, İngiliz Times gazetesine verdiği röportajda, 'terörle mücadele ile ilgilenmiyor olması nedeniyle NATO'nun modası geçmiş bir kurum olduğunu' söylemişti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İlk kez 24 ekibi girdi. İşte Çamlıca Camii'nin içeriden ilk görüntüleri

İlk kez 24 ekibi girdi. İşte Çamlıca Camii'nin içeriden ilk görüntüleri

O memurlara müjde! Yarım gün çalışacak

O memurlara müjde! Yarım gün çalışacak

Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü

Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü

47 yıl sonra aynı sınıfta buluştular

47 yıl sonra aynı sınıfta buluştular

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Diyarbakır'da terör saldırısı: 4 polisimiz şehit oldu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA