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Kremlin'den Türkiye açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi Ankara'da yapılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Putin'le gerçekleştireceğini söylediği görüşmenin Ankara'da yapılacağını açıkladı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştireceğini söylediği görüşmenin Ankara'da yapılacağını açıkladı.
 
Peskov, Erdoğan'ın ABD'nin New York kentinde yaptığı bir açıklamada 28 Eylül'de Putin'le gerçekleştireceğini söylediği yüz yüze görüşmenin Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleşeceğini doğruladı.
 
Peskov görüşmeye ilişkin soruya verdiği yanıtta Putin'in Ankara'ya yapacağı ziyaret üzerinde çalışıldığını belirtti.
 
Erdoğan, BM Genel Kurul toplantıları için gittiği New York'ta 28 Eylül'de Suriye'deki gelişmeleri ele almak için Putin'le bir araya geleceklerini söylemişti.

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