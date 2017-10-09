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Kremlin'den Türkiye ile ortak S-400 üretimine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerinin üretim teknolojisinin Türkiye'ye verilmesi konusunda uzman düzeyinde görüşmeler yaptığını söyledi.

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Rusya'nın Türkiye topraklarında ortak S-400 üretimi yapılması için Ankara'ya teknoloji transferi yapıp yapmayacağı sorulan Peskov, "Bu konuda temaslar ve görüşmelerin uzmanlar düzeyinde yürütüldüğünü söyleyebilirim" yanıtını verdi.
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'ler için Rusya ile "Ortak üretim konusunda prensipte anlaştık" demişti.
 
Çavuşoğlu, ortak üretim konusundaki teklifi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat yaptığını söylemişti. (Kaynak: Sputniknews)

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