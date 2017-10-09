Kremlin'den Türkiye ile ortak S-400 üretimine ilişkin açıklama

Rusya'nın Türkiye topraklarında ortak S-400 üretimi yapılması için Ankara'ya teknoloji transferi yapıp yapmayacağı sorulan Peskov, "Bu konuda temaslar ve görüşmelerin uzmanlar düzeyinde yürütüldüğünü söyleyebilirim" yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'ler için Rusya ile "Ortak üretim konusunda prensipte anlaştık" demişti.

Çavuşoğlu, ortak üretim konusundaki teklifi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat yaptığını söylemişti. (Kaynak: Sputniknews)