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KSYÖ Genel Direktörü Üzümcü: Afrin'de klor gazı kullanıldığına dair hiçbir kanıt yok

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Direktörü Üzümcü, 'Bazı iddialara bakıldı ama soruşturma yürütmeye değer güvenilir hiçbir bilgi bulunamadı.' dedi.

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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, Afrin'de klor gazıkullanıldığı iddialarına ilişkin yaptıkları araştırmada soruşturma yürütmeye değer güvenilir kanıt bulunamadığını söyledi.

Üzümcü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini Suriye'de kimyasal silah kullanıma ilişkin bilgilendirdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Afrin'de klor gazı kullanıldığı iddialarına ilişkin bir soru üzerine Üzümcü, ''Bazı iddialara bakıldı ama soruşturma yürütmeye değer güvenilir hiçbir bilgi bulunamadı.'' dedi.

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının İngiltere'de zehirlenmesi ve olayda Rus yapımı sinir gazının kullanıldığı haberlerine ilişkin Üzümcü, İngiltere'nin talebi üzerine KSYÖ'nün uzman gönderdiğini, alınan kan örneklerinin Lahey'de inceleneceğini, analizleri sonuçlandırmanın iki ila üç hafta süreceğini ifade etti.

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