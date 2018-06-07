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KSYÖ'den kimyasal silah terörüne karşı 'daha çok çaba' çağrısı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, kimyasal silah terörüyle mücadelede daha çok iş birliği ve uluslararası çabanın artırılması çağrısında bulundu.

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Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan KSYÖ'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 200 uzman, akademisyen ve iş dünyası temsilcileri kimyasal silah terörüne karşı mücadele konulu konferansta bir araya geldi.

İki gün sürecek konferansta, kimyasal silah terörünün uluslararası güvenliğe ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne (CWC) karşı oluşturduğu tehditler ile teröristlerin kimyasal silah kullanımının engellenmesi konularının ele alınacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, konferansın açılış konuşmasını yapan KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, "Kimyasal silah terörüyle mücadelede daha çok iş birliği ve uluslararası çabanın artırılması gerekir." dedi.

Üzümcü, "Kimyasal silah terörüne karşı mücadele çok büyük bir görev. Bunun tek başına yapılabileceğini sanmıyoruz. Mevcut katılımcılar ve burada bulunmayan çok sayıda kişinin bunda büyük rolü var. Bu konferansın daha fazla iş birliği ve koordineli çalışmalar için yeni perspektifler ve yeni imkanlar sunmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Direktörü Catherine De Bolle da terörü önleme ve terör saldırıların faillerinin adalete teslim edilmesinde uluslararası hukuk denetleme iş birliğinin rolünün önemine dikkati çekti.

Konferansta, kimyasal silah terörünün riskleri ve oluşturduğu tehditler, önlem ve müdahale yöntemleri, ulusal deneyimler ve devlet dışı aktörlerin yasal sorumluluğu gibi oturumlar düzenleneceği kaydedildi.

Konferansın raporunun, KSYÖ'nün resmi internet sayfasından sunulacağı aktarıldı.

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