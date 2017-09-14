Kuala Lumpur'da bir okulda yangın çıktı: 25 ölü

Bu sabah erken saatlerde çıkan yangına itfaiye ve ilk yardım ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle çok sayıda yaralının bulunduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Malezya'da, 2015 yılından bu yana dini eğitim veren okullarda 211 yangın çıktı.