Küba’da Castro döneminde sona gelindi

16 yaşını aşmış 8 milyondan fazla seçmenin, Halk İktidarı Ulusal Meclisi için 605 vekil seçmesi amacıyla bu sabah başlayan seçimler, ülkede 5 senede bir tekrarlanıyor.

Bu seçimlerde atanacak olan Ulusal Meclis’in 31 kişilik Devlet Konseyi de, Raul Castro’dan sonra görev alacak yeni Devlet Başkanı’nı belirleyecek.

Küba Komünist Partisi’nin (KKP) önderliğindeki Halk İktidarı Ulusal Meclisi’nin üyelerinin yarısından fazlası kadınlardan oluşuyor.

86 yaşındaki Raul Castro, bu sene iktidara gelişinin onuncu senesinde görevi bırakırken, analistlerde, vatandaşlara herkes, Raul Castro’nun yerine 57 yaşındaki Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel’in gelmesini bekliyor.

Canel, Kasım ayında yaptığı bir konuşmada, “Küba’da her zaman devrimi savunan birisi ve halktan gelen bir yoldaş başkan olacak” demişti.

Devrimden sonra doğan Canel, ‘tarihi bir figür’ değil.

Küba’da seçimlere katılım genelde yüzde 90 oranına ulaşıyor.

(Şarku'l Avsat)