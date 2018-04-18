Küba'da devlet başkanlığına tek aday Diaz-Canel oldu

Küba'da 1. Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, ülkede Raul Castro'dan boşalacak devlet başkanlığı koltuğuna milletvekilleri tarafından tek aday olarak gösterildi.

Havana hükümetine bağlı Adaylık Komisyonu, Diaz-Canel'ın devlet başkanlığına, Salvador Valdes Mesa'nın (72) 1. devlet başkanı yardımcılığına, 5 diğer ismin de Devlet Konseyi başkan yardımcılığına aday gösterildiğini açıkladı.

Ulusal Meclisin, Diaz-Canel'ın adaylığını onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mecliste yapılacak oylamayla Küba'nın neredeyse son 60 yıllık tarihinde ilk kez Castro ailesi dışından biri devletin en yüksek makamına oturacak.

Küba devriminin önemli ismi, 86 yaşındaki Raul Castro, devlet başkanlığı koltuğunu Diaz-Canel'e devrettikten sonra Komünist Partinin lideri olmayı sürdürecek.

Devlet Konseyi başkan yardımcılığına aday gösterilen 5 isim arasında sadece 85 yaşındaki Ramiro Valdez, Sierra Maestra dağlarında Castro kardeşlerle mücadele veren devrimciler arasında yer alıyor.

Diaz-Canel'ın devlet başkanı olması ayrıca ülkenin kurucu kadroları içinde yer almayan, devrim döneminde yetişmiş kuşaktan bir ismin ilk kez başa geçmesi anlamına geliyor.

Fidel Castro'nun başbakan olarak yemin etmesinden bir yıl sonra Nisan 1960'ta dünyaya gelen Diaz-Canel'ın siyasi kariyeri, 20'li yaşlarında Santa Clara'da Genç Komünist Birliği üyeliğiyle başladı.

Yerel bir üniversitede mühendislik eğitimi verirken Genç Komünist Birliği için çalışan Diaz-Canel, 33 yaşındayken birliğin 2. başkanlığına geldi.

Raul Castro'nun Diaz-Canel'ın "ideolojik kararlığından" övgüyle söz ettiği biliniyor.

Fidel Castro da 2008'de sağlık nedenleriyle devlet başkanlığı görevini kardeşine devretmiş ancak Komünist Parti liderliğini sürdürmüştü. Castro, 2016'da 90 yaşında vefat etmişti.

Devlet başkanlığını devralması beklenen Diaz-Canel, 25 yıldır Komünist Parti içinde görev yapan bir isim. Santa Clara'daki Merkez Las Villas Üniversitesinde elektronik mühendisliği eğitimi alan Diaz-Canel, bir süre silahlı kuvvetlerde görev yaptıktan sonra kendi üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Diaz-Canel, 2013'te Raul Castro tarafından devlet başkan yardımcılığına getirilmişti.