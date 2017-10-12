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Küba'da sağır eden ses paniğe enden oldu

AP'nin geçtiği habere göre, Küba’da Amerikan diplomatlarını sağır eden ses merak konusu oldu.

  • star.com.tr
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Havana'daki ABD Elçiliği çalışanlarının birçoğunun daha sonra kasıtlı saldırılar olarak gördüğü sinir bozucu olayların bir parçası olan  sesin bir kaydını aldı.
 
AP tarafından yayınlanan kayıt, araştırmacıların başlangıçta bir sonik silahtan şüphelendiği sesi Küba'da çok sayıda kişi tarafından duyuldu. Elektronik bir tıngırdamayla cırcır böceğinin sesini andırdığı öğrenildi. Yapılan analizde, sesin içinde kabaca 20'den fazla ve farklı ton olduğunu ortaya koydu.
 
Havana'daki ses kayıtları askeri ve istihbarat servislerine analiz için gönderildi. Ancak kayıtlar, diplomatlara zarar veren sesler hakkındaki tezlere açıklık getiremedi.
 
ABD konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaralanmaların nedenini hala bilmiyoruz" dedi.
 

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