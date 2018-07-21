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Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki el-Cüneydi o anları anlattı

Fevzi el-Cüneydi, Aralık ayında Batı Şeria'daki gösterilerin sembol ismi olmuştu. İsrail askerleri tarafından gözleri kapatılarak gözaltına alınan ve işkence gören 16 yaşındaki el-Cüneydi, İstanbul'a geldi. O anları anlattı.

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Fevzi el-Cüneydi, Aralık ayında Batı Şeria'daki gösterilerin sembol ismi olmuştu. İsrail askerleri tarafından gözleri kapatılarak gözaltına alınan ve işkence gören 16 yaşındaki el-Cüneydi, İstanbul'a geldi. Yaşadıklarını anlattı. 

(CNN TÜRK)

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