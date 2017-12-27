Kudüs direnişinin sembol ismi Fevzi el-Cüneydi serbest bırakıldı
ABD kararının ardından başlayan Kudüs direnişinin sembol isimlerinden 16 yaşındaki Filistinli Fevzi el-Cüneydi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı..
ABD'nin provokatif başkent kararının ardından başlayan Kudüs direnişinin sembol isimlerinden 16 yaşındaki Filistinli Fevzi el-Cüneydi kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı..
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.