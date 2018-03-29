Kudüs Kısa Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Bekiroğlu, organizasyonda görev alan gençlere teşekkür ederek, "Kudüs'ün Sahibi Var' sloganıyla yola çıktık ve gerçekten de buna inanıyoruz. Hiç endişelenmeye gerek yok, canımızı sıkan olaylar oluyor ama biz Kudüs meselesinin uzun bir yürüyüş olduğuna ve bu yürüyüşün de başarı ve zaferle tamamlanacağına inanıyoruz." dedi.

Kudüs'ün zaferi adına inançların yitirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Bekiroğlu, şöyle devam etti:

"Asla yılgınlığa düşmeyelim. Zaman zaman siyasi, diplomatik pazarlıklar yapılabilir, zaman zaman anlık olumsuzluklar yaşanabilir ama biz bu güncel gelişmelere takılmayalım, inanalım ki Kudüs mutlaka özgürlüğüne kavuşacak. Kudüs sadece bir tür faaliyetle özgürlüğüne kavuşmayacak. Siyasetle, diplomasiyle, akademik ve yardım çalışmalarıyla, sanatla, kültürle, ekonomiyle, sosyal faaliyetlerle özgürlüğüne kavuşacak. Kudüs'ün özgürlüğü için yapabileceğimiz birçok şeyin olduğuna baştan inanmamız lazım. Kudüs, her birimizin küçük dokunuşlarıyla ayakta kalacak."

Törende, ÖNDER Kültür Sanat Komisyonu üyesi Merve Peksöz de kısa bir konuşma yaptı.

Jürisinde Zekeriya Özberk, Selma Hacıosmanoğlu, Gülcan Tezcan, Derda Yasir Yenal ve Oktay Berber'in yer aldığı ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilen yarışma orta okul, lise ve üniversite kategorilerinde düzenlendi.

ORTAOKUL BÖLÜMÜ BİRİNCİSİ "KUDÜS BİZİMDİR"

Yarışmada orta okul dalında "Kudüs Bizimdir" eseriyle birinciliğe Ahmet Said Yiğiter, ikinciliğe "Özgür Kudüs" adlı filmiyle Hüma Tabakoğlu, üçüncülüğe ise "Kudüs Bize Emanettir" başlıklı kısa filmiyle Mariam Mousa değer görüldü.

LİSE BÖLÜMÜ BİRİNCİSİ "BİR GÜN GERİ DÖNECEĞİZ"

Yarışmanın lise kategorisinde birinciliği "Bir Gün Geri Döneceğiz" filmiyle Şeyma Özkan, ikinciliği "Derin Uyku" adlı filmiyle Sümeyye Şahin ve üçüncülüğü "Kudüs Gözbebeğim" başlıklı filmiyle Beyza Nur Bayır aldı.

ÜNİVERSİTE BÖLÜMÜ BİRİNCİSİ "FİLİSTİN'İN ÇİÇEĞİ"

Üniversite bölümünde ise Ömer Faruk Çetin "Filistin'in Çiçeği" adlı filmiyle birinciliği, Muhammed Özpınar "Kudüs" başlıklı eseriyle ikinciliği, Meriem Remili ise "Yakın Zamanda" adlı kısa filmiyle üçüncülüğü kazandı.

Ayrıca yarışmada dereceye giren 10 öğrenciye Kudüs ziyareti, tüm katılımcılara Kudüs kitaplarından oluşan bir set hediye edildi.

Öğrencilerin Kudüs'le ilgili ezgi, marş ve şiir seslendirdiği törende, karikatürist Necmettin Asma'nın Kudüs konulu karikatür sergisi de izlenime sunuldu.