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Kudüs'te 5 Filistinli gözaltına alındı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın bitişiğinde yer alan Rahmet Kapısı Mezarlığı bölgesinde, 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

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Görgü tanıklarından Halid Ebu Tayeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Müslüman mezarlığına zarar veren Yahudi yerleşimcileri engellemeye çalışan 5 Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi. Tayeh, gözaltına alınan 5 Filistinli gencin Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı yakınındaki polis merkezine götürüldüğünü belirtti.

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