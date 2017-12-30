Kudüs'te çıkan olaylarda 7 Filistinli yaralandı
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde düzenlenen gösteriye müdahale etmesiyle çıkan olaylarda 7 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
- AA
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail işgalini protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi ile müdahale ettiği belirtildi.
Müdahalede 7 kişinin plastik mermiyle yaralandığı, 23 kişinin de göz yaşartıcı gazdan olumsuz etkilendiği kaydedildi.
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