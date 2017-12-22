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Kudüs'te Cuma namazı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Filistinliler, ABD Başkanı Trump'ın yasadışı Kudüs kararına karşı çıkarak kararlılıkla mücadele yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıyarak İsrail'e karşı protesto düzenledi.

  • star.com.tr
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Mescid-i Aksa'da Cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilerde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları Filistinliler tarafından taşındı.

 

Trump'ın yasadışı Kudüs kararına karşı kararlılıkla durararak meseleyi BM'ye taşıyan Türkiye, dün akşam gerçekleştirilen tarihi oylamayla işgalci İsrail karşısında zafer kazandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin Kudüs'e sahip çıkmasına Filistinliler Türk bayrakları taşıyarak teşekkür etti.

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