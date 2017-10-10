Kudüs'te şiirli türkülü Türkçe heyecanı

Filistin'de faaliyet gösteren Yunus Emre Kudüs Türk Kültür Merkezi'nde Türkçe öğrenen kursiyerlere sertifikaları verildi.

Sertifikalarını Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun elinden alan öğrenciler, Yunus Emre ve Orhan Veli Kanık'tan Türkçe şiirler okudu.

Büyükelçi Türkoğlu da kara kalem çalışmasıyla bazı öğrencilerin portrelerini yaparak kendilerine hediye etti. Yunus Emre Kudüs Türk Kültür Merkezi Müdürü Furkan Özdemir'in bağlama çalarak türküler seslendirdiği programa, üç ve altışar aylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 20 Filistinli öğrenci katıldı.

Filistinli gençler Türkçeye büyük ilgi gösteriyor

Büyükelçi Türkoğlu, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin ile Türkiye arasında çok derin bir gönül bağı var. Son yıllarda turizm, ticaret ve eğitim alanındaki ilişkiler bu bağı daha da kuvvetlendirdi. Bunun parçası olarak da Türkçeye büyük bir ilgi var. Çok sayıda Filistinli genç Türkçe öğreniyor." dedi.

Başkonsosluğa bağlı Yunus Emre Kudüs Türk Kültür Merkezi'nin başta Türkçe eğitimi olmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu belirten Türkoğlu, "Tabii dil eğitimi bunun en önemli boyutu. Bu gençler Türkiye ile olan bağlarını ileride muhtemelen dil sayesinde sürdürecekler." diye konuştu.

Batı Şeria'da da Türk Kültür Merkezi açılacak

Kudüs Türk Kültür Merkezi Müdürü Özdemir de 6 Türkçe öğretmeniyle halihazırda 100'ün üzerinde Filistinli öğrenciye Türkçe dersi verdiklerini belirtti.

İsrail işgalinden dolayı Kudüs'e gelmeleri engellenen Batı Şeria sakinleri için Ramallah şehrinde de bir şube açacakları müjdesini veren Özdemir, "Malumunuz Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus, Cenin gibi şehirlerinde yaşayan Filstinliler Kudüs'e gelemiyor, ama orada da Türkçeye büyük bir teveccüh var. Bu yüzden orada da bir Türk Kültür Merkezi açmaya karar verdik ve şu ana kadar ön kayıtlarda 300 kadar öğrenci Türkçe eğitimi almak için başvurdu." dedi.

Kudüs sokaklarında Türkçe konuşan Filistinliler

Filistin'in hemen hemen bütün üniversitelerinde de seçmeli ders olarak Türkçe eğitimi verdiklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Şu an 6 Türkçe öğretmenimiz var. Bu hocalarımızdan biri Gazze'de, ikisi Ramallah'ta, üçü de Kudüs'te eğitim veriyor. Ramallah'taki merkezimiz açılınca Kudüs'teki hocalarımızdan biri de orayı destekleyecek. Böylelikle Kudüs ve Ramallah'ta üçer hocamızla birlikte Türkçeye olan yoğun talebi karşılamaya çalışacağız. Bugün Kudüs sokaklarında, kadim beldede hatta bazan Mescid-i Aksa'nın içerisinde Türkçe konuşan öğrencilerimize rastlamamız ve bu öğrencilerimizin Türkçe saayesinde özellikle turizm gibi alanlarda iş bulmaları bizi çok memnun ediyor."

Özdemir, Türkçe dersleri dışında çeşitli kültürel faaliyetler yürüttüklerini vurgularken, "En son kanun üstadı ünlü bestekâr Göksel Baktagir'i burada Filistinlilerle buluşturduk. Ramallah'taki merkezimizin açılmasıyla bu kültürel faaliyetlerimiz inşallah artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

"İzlediğimiz Türk dizileri öğrenmemizi kolaylaştırıyor"

Sertifikasını alan 16 yaşındaki Filistinli kız öğrenci Bana Himdi, Türkçe öğrenmenin kendisi için kolay olduğunu, izlediği Türk dizilerinin de çok işe yaradığını söyledi.

Himdi, "Türkiye'ye giderek Antalya, Bursa, Fethiye ve Ankara'yı ziyaret ettim. İnsanlarla Türkçe konuştum. Türkçe bence kolay bir dil. İzlediğimiz Türk dizileri de bu dili öğrenmemizi kolaylaştırıyor. Babam da ünivesiteyi Türkiye'de okuduğu için Türkçe biliyor. Babamla evde Türkçe konuşuyoruz." dedi.

Himdi, çok sevdiği Türkçe Öğretmeni Esra Denden'e de özellikle teşekkür etmek istediğini belirtti.