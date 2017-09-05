Kudüs'teki kiliseler İsrail'i kınadı

Kudüs'te yerleşik kiliselerden yapılan ortak yazılı açıklamada, bölgedeki kutsal yerlerin statükosunun hükümetler ve dini yönetimler tarafından tanındığı hatırlatılarak, İsrail'in statükoyu ihlal etmesinin endişe verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'deki bir mahkemenin Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ait üç taşınmazın Yahudi yerleşimciler tarafından kiralanabileceğine yönelik kararı ile Batı Kudüs'te yer alan Hristiyanlara ait taşınmazların istimlak edilerek özel şirketlere satılmasını içeren kanun tasarısı, İsrail'in son ihlallerine örnek gösterildi.

Söz konusu uygulamaların "Kudüs ve kutsal toprakların güvenliğini bozmak için sistematik bir girişim" olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Statükoya yönelik son saldırıyı kınama konusunda ikinci defa birleşmiş durumundayız. Kiliselerin liderleri olarak biz, yüzyıllar boyunca hayatımızı tanzim eden yasaları, anlaşmaları ve sistemleri çiğnemeyi amaçlayan herhangi bir yönetim veya cemaatin eylemlerine karşı koymaya birlik içinde kararlıyız. Hayat dolu Hristiyan topluluğunun çeşit çeşit toplumumuzun oluşumunda temel unsur olduğunu en açık ifadelerle vurguluyoruz. Hristiyan topluluğun maruz kaldığı tehditler, kargaşa dolu bu anlarda endişe verici şekilde gerginliği artırır."

Açıklamayı Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Teofilos’un da aralarında olduğu 13 kilisenin liderleri imzaladı.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden geçen ay yapılan açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerin Eski Şehir'deki Bab'ul-Halil bölgesinde bulunan iki otel ve bir apartmanla ilgili olarak patrikhane aleyhine açtığı davanın İsrail mahkemesi tarafından kabul edildiği" kaydedilmişti.

Açıklamada, patrikhaneye ait söz konusu üç taşınmazın Yahudi yerleşimciler tarafından 99 yıllığına kiralanmasına hak tanıyan mahkeme kararının "yanlış" olduğu ifade edilmişti.