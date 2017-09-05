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Kudüs'teki kiliselerden İsrail'in ihlallerine kınama

Kudüs'teki kiliseler, İsrail'in Hristiyanlara yönelik ihlallerini kınayarak bu durumdan endişe duyduklarını açıkladı.

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Kudüs'te yerleşik kiliselerden yapılan ortak yazılı açıklamada, bölgedeki kutsal yerlerin statükosunun hükümetler ve dini yönetimler tarafından tanındığı hatırlatılarak, İsrail'in statükoyu ihlal etmesinin endişe verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'deki bir mahkemenin Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ait üç taşınmazın Yahudi yerleşimciler tarafından kiralanabileceğine yönelik kararı ile Batı Kudüs'te yer alan Hristiyanlara ait taşınmazların istimlak edilerek özel şirketlere satılmasını içeren kanun tasarısı, İsrail'in son ihlallerine örnek gösterildi.

"Hristiyan topluluğun maruz kaldığı tehditler gerginliği artırır"

Söz konusu uygulamaların "Kudüs ve kutsal toprakların güvenliğini bozmak için sistematik bir girişim" olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Statükoya yönelik son saldırıyı kınama konusunda ikinci defa birleşmiş durumundayız. Kiliselerin liderleri olarak biz, yüzyıllar boyunca hayatımızı tanzim eden yasaları, anlaşmaları ve sistemleri çiğnemeyi amaçlayan herhangi bir yönetim veya cemaatin eylemlerine karşı koymaya birlik içinde kararlıyız. Hayat dolu Hristiyan topluluğunun çeşit çeşit toplumumuzun oluşumunda temel unsur olduğunu en açık ifadelerle vurguluyoruz. Hristiyan topluluğun maruz kaldığı tehditler, kargaşa dolu bu anlarda endişe verici şekilde gerginliği artırır."

Açıklamayı Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Teofilos’un da aralarında olduğu 13 kilisenin liderleri imzaladı.

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