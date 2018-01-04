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Kumpas davası sonrası New York Güney Bölge Savcılığı'na Geoffrey Berman atandı

ABD'deki kumpas davasına bakan New York Güney Bölge Savcılığı'na Geoffrey Berman atandı. Hakan Atilla davasına da Richard Berman isimli bir yargıç bakıyordu.

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ABD Adalet Bakanlığı'nın kararı, kumpas davasının sonuçlanmasında saatler sonra geldi. Davaya bakan savcı vekili Joon Kim ise görevden ayrıldı.
 
ABD Adalet Bakanlığı, Geoffrey Berman dışında 16 savcıyı daha boş koltuklara atadı.
 
Geoffrey Berman'ın Manhattan'daki en üst düzey federal savcı olması bekleniyor. Zira New York Güney Bölge Savcılığı, terörizm, finansal suçlar ve hükümet yolsuzluklarına bakıyor.
 
Daha önce bu görevde bulunan Preet Bharara, ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmıştı.

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