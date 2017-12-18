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ABD’de devam eden yargı kumpasında davayı çökerten telefon görüşmesinin kayıtları mahkeme tutanaklarına girdi

ABD’de devam eden yargı kumpasında davayı çökerten telefon görüşmesinin kayıtları mahkeme tutanaklarına girdi. Sarraf'ın 15 Eylül 2016'da cezaevinde dayısıyla yaptığı telefon görüşmesinde “Burada işler böyle yürüyor, özgür kalmak için yalan söylemelisin” dediği ortaya çıktı.

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Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olarak yargılandığı New York'taki kumpas davası devam ediyor. Nereden baksan rezalete sahne olan duruşmada, davayı çökerten telefon görüşmesi kayıtları ortaya çıktı.

SES KAYDI DAVAYA GİRDİ

Rıza Sarraf'ın 15 Eylül 2016 tarihinde dayısı Ahad Khabbaz Tamimi'ye "Eğer ABD'de hapsedilmişsen çıkmak için ya yalan söyleyeceksin ya da kurtulabilmek için işlemediğin suçları kabul edeceksin" dediği mahkeme tutanaklarına girdi.

"BURADA İŞLER BÖYLE YÜRÜYOR. YALAN SÖYLEYECEKSİN"

New York Times muhabiri Benjamin Weiser, bugünkü duruşmada yaşananlarla ilgili çarpıcı bilgiler aktardı. Mahkeme tutanaklarına giren Sarraf ve dayısı arasında geçen telefon görüşmesinde, "Burada işler böyle yürüyor. Bu ülke böyle. Bak, yapmadığın bir şeyi yaptığını söylemelisin. Suçunu kabul ettikten sonra özgürsün. Olay bu, özgür kalmak. Olanları yutacaksın." diye konuştukları tutanaklara geçti. Atilla'nın avukatları ise hakim Berman'a bu durumun, "Sarraf'ın yalan söylemeye razı olduğunu gösteriyor" dedi.

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