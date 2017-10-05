Kur'an tilaveti birincisi Asani: Türkiye'deki eğitimimin, hayatımda çok büyük katkıları oldu

Hırvatistan'ın başkent Zagreb'de düzenlenen 24. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Ezbere Okuma Yarışması'nda, Kur'an tilaveti kategorisinde birinciliği elde eden Makedonyalı Elyesa Asani, Türkiye'de aldığı eğitimin hayatının genelinde büyük katkısı olduğunu söyledi.

26 ülkeden yarışmacıların katıldığı organizasyonda, Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) adına yarışan Asani, Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar'a bağlı Zdunye köyünde 10 yıldır imamlık yapıyor.

Asani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumanın başlı başına bir alan olduğunu belirterek, "Belli bir hazırlık, tecrübe ve bilgi birikimi gerektiriyor. Tıpkı olimpiyatlardaki gibi, fiziki ve ruhi belli bir takım hazırlıklar gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce Makedonya'yı temsilen İran ve Türkiye'de de yarışmalara katıldığını dile getiren Asani, çocukluğundan beri Kur'an'ı güzel okumak adına uğraş verdiğini anlattı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini aldıktan sonra Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) bursuyla Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek lisans yaptığını anlatan Asani, Türkiye'de ayrıca Türk Tasavvuf Müziği eğitimi de aldığını aktardı.

Asani, Türkiye'de çok kıymetli hocalarla tanıştığını, onların bilgi ve birikimlerinden istifade etme imkanı bulduğunu belirterek, "Türkiye'deki eğitimimin sadece bu yarışmada değil, hayatımın genelinde çok büyük katkıları oldu. Bir araştırmacı ruhum var ve bu yarışmaya ön hazırlık yaparken Türkiye'den de birçok kitap getirdim. Nefes teknikleri ve ses rengi ile ilgili. Bu araştırmacı ruhuma Türkiye'deki eğitim hayatımın katkısı oldu." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki eğitim hayatının çok güzel geçtiğini söyleyen Asani, "Türkiye'de okumanın, oradan mezun olmanın, o havayı solumanın, oradan feyiz almanın haklı gururu içerisinde oldum her zaman." dedi.

"Makedonya dışarıya hep hafız ihraç etmiştir"

Yarışmalarda elde ettiği tecrübeleri, bu tarz yarışmalara katılacak gençlere de aktarmak istediğine dikkati çeken Asani, gelecekte Makedonya'da bu tarz yarışma ve programların düzenlenmesi için de hazır olduklarını ifade etti.

Makedonya'nın Yugoslavya döneminden bu yana dışarıya hep hafız "ihraç ettiğini" kaydeden Asani, "Hafızların sayısı hep çok olmuş. Bunu ihya etmek, daha da güçlendirmek için geleceğe dönük çalışmalar yapacağız. Gençlere tavsiyem araştırmacı ruhlu olsunlar. Kendilerini geliştirmek adına çaba sarf etsinler. Her başarının altında bir yatırım yatar." ifadelerini kullandı.