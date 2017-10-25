Kuran-ı Kerim'e basmayı reddeden kedi
Sahibi ne yaparsa yapsın Kuran-ı Kerim'e basmayan kedi izleyenleri hayretler içinde bıraktı.
- İHA
Fas'ta bir evde çekilen videoda, sahibinin uğraşlarına rağmen Kuran-ı Kerim'in üzerine basmayan kedinin görüntüleri yer alıyor. Sahibi halının üzerine konan Kuran-ı Kerim'in üzerinde elini dolaştırarak kediye yemek vermesine rağmen, kedi o bölgeden geçmiyor. Kedinin sahibi bu sefer yere başka bir kitap koyuyor. Elini tekrar kitabın üzerinde dolaştırarak kediye yiyecek verdiğinde kedinin kitabın üzerine bastığı görülüyor.
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