Küresel güçler Trump’a rağmen İran nükleer anlaşmasını destekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada İran’la yapılan nükleer anlaşmayı feshedeceğini söylemişti. İngiltere, Fransa ve Almanya'nın “Anlaşma ortak milli güvenliğimizin lehinedir” dediği belirtildi. Avrupa Birliği'nin ise işleyen bir anlaşmayı tek bir ülkenin bitirme yetkisi olmadığını ifade ettiği kaydedildi.

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, ABD’nin her zamankinden daha çok yalnız kaldığını söyledi. Ruhani, "Bir başkan, uluslararası bir anlaşmayı nasıl iptal edebilir. Öyle anlaşılıyor ki, başkan bu anlaşmanın yalnızca ABD ile İran arasında yapılan bir anlaşma olmadığını bilmiyor” dedi.

Anlaşma 2015 yılında İran ile İngiltere, ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin’in oluşturduğu altı uluslararası güç arasında yapıldı. Anlaşma ile İran’a uygulanan uluslararası yaptırımların gevşetilmesi karşılığında İran’ın nükleer programına denetim getirildi.

Trump Cuma günü İran’ın fanatik bir rejim olduğunu ve anlaşmanın şartlarını ihlal ettiğini söyledi. Trump, aynı zamanda İran’ı terörizm desteklemekle suçlayıp yeni yaptırımlar uygulanmasını istedi.

Trump, “Sonu daha fazla terör olduğu belli olan İran’ın nükleer başarısının gerçek tehlike olduğu bu yolda daha fazla yürümeye devam etmeyeceğiz. Her an ABD’nin anlaşmaya katılımını bitirebilirim” demişti.

Uluslararası gözlemcilerin İran’ın anlaşmaya tam olarak uyduğunu söyledikleri kaydedildi.

Daha önce ABD’nin anlaşmaya sadık kalması gerektiğini söyleyen Çin, Trump’ın son açıklamasına karşı herhangi bir açıklama yapmazken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Trump’ın sözlerinin üzüntü verici olduğunu, ancak uygulanan anlaşmayı durdurmasını beklemediğini söyledi.

ABD kongresinin 90 gün içinde başkandan, İran’ın anlaşmaya uyduğunu onaylamasını istediği kaydedildi. Trump’ın daha önce iki defa bu anlaşmayı onayladığı ancak Pazar günü sona erecek süre içinde bir defa daha imzalamayı reddettiği kaydedildi.

Kongrenin anlaşmayı 60 gün içinde onaylaması veya geri çekilerek İran’a yeniden yaptırım uygulama kararı vermesi gerektiği bildirildi.