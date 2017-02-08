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Kurtardığı kobrayı öperken öldü

Hindistanlı genç, kurtardıktan sonra poz vermek için öptüğü kobra tarafından ısırılarak öldü.

  • YENİ DELHİ (İHA)
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  Hindistan’da 18 yaşındaki Somnath Mhatre, kobrayı bir arabanın önünden kurtarıp güvenli bir yere götürdü. Fotoğraf için yılanın kafasından öperken poz vermeye çalışan Mhatre’yi yılan göğsünden ısırdı. Navi Mumbia’da bulunan bir hastaneye kaldırılan Mhatre, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Mhatre’nin bir arkadaşı “Somnath, iş bölgesi olan Belapur’da bir yılanı arabanın önünden kurtarmaya gitti. Kobrayı başarıyla kurtardıktan sonra, poz vermek için başka bir yere götürdü. Fotoğraf çekimi esnasında kobra ona doğru döndü ve Somnath’ı göğsünden ısırdı” dedi.

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