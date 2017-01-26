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Kuveyt Dýþiþleri Bakaný Ýran’da

Geçtiðimiz günlerde Ýran’a bir ziyaret gerçekleþtireceðini açýklayan Kuveyt Dýþiþleri Bakaný Halid Sabah bugün Tahran’a indi.

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Geçtiðimiz günlerde Ýran’a bir takým görüþmeler yapmak ve Kuveyt Emiri’nin mesajýný Hasan Ruhani’ye iletmek için Tahran’a gideceðini açýklayan Kuveyt Dýþiþleri Bakaný Ýran’a indi.

Ýran Dýþiþleri Bakaný Muhammed Zarif ile bir araya gelen Halid Sabah bölgesel ve uluslararasý konularý masaya yatýrdý.

Kuveyt Emiri Ahmet Cabir El Sabah Ýran Cumhurbaþkaný Hasan Ruhani’ye gönderdiði mesajýn “Ýki ülkenin iliþkilerinin iyileþtirilmesi” baþlýðý taþýdýðý bildirildi.

Muhammed Zarif yaptýðý açýklamada: “Ýran’ýn komþu ülkelerle sorunlarýný þeffaf bir þekilde halletmesi öncelikli dýþ politikamýzdýr” dedi.

Öte yandan Þeyh Halid Sabah geçtiðimiz günlerde düzenlediði basýn toplantýsýnda, Ýran Ýslam Cumhuriyeti ile diyalog ve teamülün önemine vurgu yaparak, Kuveytin bölgede Ýran’ýn ortaðý olduðunu söylemiþti.

Bununla beraber Haliç ülke halklarýnýn Ýran’ýn yürüttüðü kaos ve yýpratma politikalarýndan son derece rahatsýz olduðu bildiriliyor. Özellikle Bahreyn’in iç iþlerine karýþtýðý ve ülkede Þii propagandasý yaparak ülkeyi iç savaþa sürüklediði iddia ediliyor. Nitekim Bahreyn Dýþiþleri Bakaný yaptýðý açýklamada Ýran’ýn ülkesinde karmaþa çýkarmaktan vazgeçmesini istemiþti.

Suudi Arabistan Dýþiþleri ise bölgedeki kaos ve karmaþanýn sebebinin Ýran olduðunu iddia etmiþti.

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