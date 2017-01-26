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Kuveyt Emiri El Sabah'tan Ruhani'ye mesaj

Kuveyt Dışişleri Bakanı Halid Sabah, Kuveyt Emiri Cabir El Sabah'ın mesajını Ruhani'ye iletmek üzere bugün Tahran’a indi.

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Kuveyt Dışişleri Bakanı Halid Sabah, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif ile Tahran’da bir araya geldi. Görüşmede“bölgesel ve uluslararası gelişmelerin” konuşulduğu açıklandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, ''İran’ın komşu ülkelerle sorunlarını şeffaf bir şekilde halletmesi öncelikli dış politikamızdır'' dedi.

Halid Sabah, geçtiğimiz günlerde Kuveyt Emiri’nin mesajını İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye iletmek üzere Tahran’a gideceğini açıklamıştı..

Kuveyt Emiri Cabir El Sabah'ın Hasan Ruhani’ye gönderdiği mesajın iki ülkenin ilişkilerinin iyileştirilmesine yönelik olduğu açıklanmıştı.

İRAN’IN BÖLGEDEKİ ORTAĞIYIZ

Halid Sabah İran’a hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında İran ile “diyalog ve teamülün” önemine vurgu yaparak Kuveyt’in bölgede İran’ın ortağı olduğunu söylemişti.

Kuveyt’in aksine Körfez ülkelerinin İran’ın son yıllarda özellike Suriye ve Irak’ta izlediği bölgesel politikalardan rahatsız olduğu biliniyor. Bahreyn  Dışişleri Bakanı Şeyh Halid  El Halife 21 Ocak ’da yaptığı açıklamada İran’ın ülkede iç karışıklık çıkarma girişimlerine son vermesini istemişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cabir de bölgedeki kaos ve karmaşanın sebebinin İran olduğunu öne sürerek Tahran yönetimini hedef almıştı. 

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