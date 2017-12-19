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Kuveyt Emiri Es-Sabah, Türkiye'nin yeni büyükelçisini kabul etti

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Türkiye'nin yeni Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın güven mektubunu kabul etti.

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Beyan Sarayı'nda gerçekleşen törende, Sabah, Kuveyt’e atanan Türkiye, Fransa, Fiji, Makedonya, Angola ve İrlanda'nın yeni büyükelçilerinin güven mektubunu kabul etti.

Törende, Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sabah el-Halid el-Hamad es-Sabah da hazır bulundu.

 

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