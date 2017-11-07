Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, bugünkü oturumda Emir Sabah'ın "Körfez krizindeki tutumuna" ilişkin konuların da yer aldığı mesajını okudu.

Mesajda, Şeyh Sabah'ın "ulusal birliğin korunmasının önemine işaret ederek, Körfez krizinin arkasındaki mezhepsel gruplaşma ve duygusal sürüklenmeyi kabul etmediği" şeklindeki ifadeleri yer aldı.

Ülkenin güvenlik ve istikrarını etkileyecek bir karar almayacağını vurgulayan Şeyh Sabah mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Mezhep, kabile veya sınıf gruplaşmasını kesin bir dille reddediyoruz, nefreti körükleyecek söylemlere izin vermeyeceğiz. Milletvekillerinin, devlet adamlarına ait özelliklerle donanmaları, makamlar arasında sakin bir atmosfer yaymaları ve haksız politik tırmanışlardan uzak durmaları gerekir."

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, istifa eden hükümetin başındaki Şeyh Cabir es-Sabah'ı geçen çarşamba yeniden başbakan olarak atayarak, yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.