Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuveyt Emiri'nden Körfez krizinde "duygusal sürüklenme" uyarısı

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, meclis üyelerine, Körfez krizinde duygusal sürüklenmelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, bugünkü oturumda Emir Sabah'ın "Körfez krizindeki tutumuna" ilişkin konuların da yer aldığı mesajını okudu.

Mesajda, Şeyh Sabah'ın "ulusal birliğin korunmasının önemine işaret ederek, Körfez krizinin arkasındaki mezhepsel gruplaşma ve duygusal sürüklenmeyi kabul etmediği" şeklindeki ifadeleri yer aldı.

Ülkenin güvenlik ve istikrarını etkileyecek bir karar almayacağını vurgulayan Şeyh Sabah mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Mezhep, kabile veya sınıf gruplaşmasını kesin bir dille reddediyoruz, nefreti körükleyecek söylemlere izin vermeyeceğiz. Milletvekillerinin, devlet adamlarına ait özelliklerle donanmaları, makamlar arasında sakin bir atmosfer yaymaları ve haksız politik tırmanışlardan uzak durmaları gerekir."

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, istifa eden hükümetin başındaki Şeyh Cabir es-Sabah'ı geçen çarşamba yeniden başbakan olarak atayarak, yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım'dan off-shore iftirasına belgeli cevap

Başbakan Yıldırım'dan off-shore iftirasına belgeli cevap

Pes dedirten kareler

Pes dedirten kareler

Yol kenarındaki atı paramparça etti

Yol kenarındaki atı paramparça etti

Parayı saklamanın en ideal yolu

Parayı saklamanın en ideal yolu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA