Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü
Kuveyt, Bangladeş'teki helikopter kazasında araç içerisinde bulunan Genelkurmay Başkanı'nın iyi olduğunu teyit etti.
- star.com.tr
Kuveyt Savunma Bakanlığından yapılan basın açıklamasında, Genelkurmay Başkanı Muhammed Al-Khuder'in yanındaki heyetle birlikte Bangladeş'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kafileyi taşıyan helikopterin düştüğünü açıkladı.
Pilotun yoğun sis nedeniyle helikopterin kontolünü kaybederek Silit bölgesine iniş esnasında kaza yaptığı belirtilen açıklamada, Genelkurmay Başkanı Al-Khuder'in iyi olduğu belirtildi.
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