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Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü

Kuveyt, Bangladeş'teki helikopter kazasında araç içerisinde bulunan Genelkurmay Başkanı'nın iyi olduğunu teyit etti.

  • star.com.tr
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Kuveyt Savunma Bakanlığından yapılan basın açıklamasında, Genelkurmay Başkanı Muhammed Al-Khuder'in yanındaki heyetle birlikte Bangladeş'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kafileyi taşıyan helikopterin düştüğünü açıkladı.

Pilotun yoğun sis nedeniyle helikopterin kontolünü kaybederek Silit bölgesine iniş esnasında kaza yaptığı belirtilen açıklamada, Genelkurmay Başkanı Al-Khuder'in iyi olduğu belirtildi.

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