Kuveyt, Lübnan'da bulunan vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmesini istedi

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bulunan vatandaşlarına çağrıda bulunarak derhal ülkeyi terk etmelerini istedi.
Suudi Arabistan ise saatler önce vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmesini ve kesinlikle Lübnan'a yolculuk yapmamaları konusunda uyarıda bulunmuştu.
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