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Kuveyt, Lübnan'da bulunan vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmesini istedi

Suudi Arabistan'ın ardından şimdi de Kuveyt vatandaşlarına çağrıda bulundu.

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Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bulunan vatandaşlarına çağrıda bulunarak derhal ülkeyi terk etmelerini istedi.

 

Suudi Arabistan ise saatler önce vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmesini ve kesinlikle Lübnan'a yolculuk yapmamaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

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