Kuveyt Parlamentosu Başkanı Ganim: Bu karşı duruş yalnız olmadığımızı gösteriyor

Kuveyt Parlamentosu Başkanı Merzuk el-Ganim, tüm dünyanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'le ilgili kararına karşı birlik olduğunu belirtti.

Ganim, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 14 üyesinin Kudüs tasarısını kabul etmesinin, ABD'nin Kudüs'le ilgili aldığı tek taraflı kararın tüm dünya tarafından reddedildiği yönünde açık bir mesaj olduğunu vurguladı.

"Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasıyla ilgili tek taraflı atılacak adımlara yönelik sergilenen bu karşı duruş, yalnız olmadığımızı ve asıl ilgilenmemiz gereken alanın özgür dünya olduğunu gösteriyor." ifadesini kullanan Ganim, Mısır'a, BMGK'ya sunduğu uluslararası referandum değerindeki tasarıdan dolayı teşekkür etti.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde şu ana kadarki en önemli girişim olan BMGK'daki Kudüs tasarısının oylaması dün yapılmıştı.

Türkiye'nin öncülüğünde Mısır tarafından BMGK'ya sunulan ve "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiği" kararın ilgili BM kararlarına aykırı olması nedeniyle "hukuken geçersiz" sayılmasını öngören tasarı, konseyin 15 üyesinin 14'ünün lehte oy kullanmasına karşın ABD tarafından veto edilmişti.