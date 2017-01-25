Kuveyt’ten İran ziyareti
Kuveyt Dışişleri Bakanı Halid Sabah Perşembe günü bir takım görüşmelerde bulunmak üzere İran’a gideceğini açıkladı.
Kuveyt Dıişleri Bakanı Halid Sabah bugün düzenlediği basın toplantısında Perşembe günü İran’ı ziyaret edeceğini açıkladı. Haliç ülkeleri ve İran arasındaki sorunları gözden geçirmek ve ekonomik ilişkiler kurmak niyetiyle ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.