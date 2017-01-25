Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuveyt’ten İran ziyareti

Kuveyt Dışişleri Bakanı Halid Sabah Perşembe günü bir takım görüşmelerde bulunmak üzere İran’a gideceğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuveyt Dıişleri Bakanı Halid Sabah bugün düzenlediği basın toplantısında Perşembe günü İran’ı ziyaret edeceğini açıkladı.  Haliç ülkeleri ve İran arasındaki sorunları gözden geçirmek ve ekonomik ilişkiler kurmak niyetiyle ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün imzalanan anlaşmayla resmi pasaportlar için vizeler kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün imzalanan anlaşmayla resmi pasaportlar için vizeler kaldırıldı

Promosyon bekleyen emekliye müjde! 600 TL'yi aşacak

Promosyon bekleyen emekliye müjde! 600 TL'yi aşacak

Milyonlarca kişi Kuran dağını ziyaret ediyor

Milyonlarca kişi Kuran dağını ziyaret ediyor

Eski cipi parçalayıp harika bir araba ortaya çıkardı

Eski cipi parçalayıp harika bir araba ortaya çıkardı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA