Kuveyt'ten Kerry'nin önerisine ilişkin açıklama

Kuveyt'in, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail-Filistin sorununa yönelik çözüm önerisini "nihai çözümün temeli olarak" nitelendirdiği bildirildi.

Kuveyt Haber Ajansı KUNA'nın Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberde, "Bu öneriler, uluslararası kararlar ve Arap Barış Planıyla aynı paraleldedir ve nihai çözümün üzerine bina edileceği temeli oluşturmaktadır." ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, önceki gün yaptığı açıklamada, iki devletli çözümün İsrailliler ve Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışı sağlamanın tek yolu olduğuna dikkati çekerek, "Birleşmiş Milletler'deki oylama iki devletli çözümün korunmasıyla ilgiliydi ve biz de bundan dolayı destek verdik." ifadesine yer vermişti.