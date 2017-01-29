Kanada Başbakanı: ABD'ye giremeyen sığınmacılar Kanada'ya gelebilir
ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın imzalayarak yürürlüğe giren 120 gün içerisinde ülkeye sığınmacı kabulünü durduran' kararnamenin ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau sığınmacıların Kanada'ya gelebileceğini söyledi.
- DHA
Donald Trump'ın imzaladığı kararnameden bir gün sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau Twitter hesabından yayınladığı mesajında "Dini ne olursa olsun zulümden, terörden, savaştan kaçanları Kanada ağırlayacaktır. Çeşitlilik bizim gücümüzdür.'' dedi.
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