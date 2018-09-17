Kuzey Carolina Valisi Cooper: Fırtına en tehlikeli seviyeye ulaştı

Kuzey Carolina’yı etkisine alan ve kasırga statüsünden tropikal fırtınaya dönüşmüş olan Florance Fırtnası güneye ilerlerken şehirleri sular altında bırakmaya devam ediyor. Yer yer 80 cm olan yağmur miktarı kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Geçtiğimiz Perşembe gününden bu yana bölgede etkili olan fırtına 800 kilometreden fazla bir alanda hayatı etkiliyor.

Ulusal Hava Servisi, Pazar günü boyunca yüzlerce bölgenin ani su baskını uyarısı altında olduğunu aktardı. Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper ise fırtına ile ilgili olarak “En tehlikeli seviyeye ulaştı” ifadesini kullandı.

Sadece Kuzey Carolina’nın Wilmington bölgesinde 220 kişinin sel sularında mahsur kaldığı bildirildi. Bölgede bulunan en büyük şehir olan Charlotte’de yaklaşan fırtına ile ilgili olarak acil durum ilan edildi. Fayatteville bölgesinde ise 2 bin 800 evin Pazar gününe kadar boşaltılması emredildi. Fayatteville Belediye Başkanı MitchColvin “Hayat kaybı olması çok çok mümkün” dedi.

HopeMills’de ise yükselen suların barajı aşabileceği belirtildi. Ancak HopeMills Belediye Başkanı Jackie Warner, mühendislerle yaptığı görüşmeye dayanarak barajın fırtınaya dayanacağını söyledi. Acil Durum Yönetim Merkezinden JeffByard “Her iki eyalette de daha çok yağmur bekleniyor. Halkı eyalet ve bölge uyarılarını takip etmeleri konusunda uyarıyoruz” dedi.

Şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiği fırtınada ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yetkililer özellikle kopmuş elektrik kabloları, yıkılan ağaçlar ve ani gelebilecek su baskınları ile ilgili uyarıda bulunuyor. Bölgede 1 milyonun üzerinde elektrik arızası rapor edilirken binlerce kişinin elektriksiz olduğu belirtiliyor. Yollardaki sinyalizasyonların çalışmaması da şehirlerde birçok sıkıntı yaşatıyor.

Yerel ve eyalet çapındaki yetkililerin yanı sıra federal alanda da birçok müdahale önlemi alınmış durumda. Ulusal muhafızlar, onlarca uçak yardım için hazır beklerken, ordu mühendisleri barajların durumunu takip ediyor. California’dan New York’a kadar birçok eyalet ve şehir acil arama kurtarma timlerini bölgeye göndermiş durumda. Şu ana kadar Kuzey Carolina’da on binlerce evin sel sularından etkilendiği hesaplanırken Güney Carolina’da da 4000 kişinin sığınaklarda kaldığı biliniyor.