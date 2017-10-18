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Kuzey Irak'a yardım uçuşları dışında yasak geldi

Milli Güvenlik Kurulu'nun dün aldığı karar doğrultusunda Türkiye, Kuzey Irak'a yapılacak uçuşlar için hava sahasını kapattığını açıklamıştı.

  • DHA
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Alınan bu kararla yasağın nasıl uygulanacağı netleşti. Bu gece yayınlanan NOTAM'da şöyle denildi:

İnsani yardım, ambulans ve emergency uçuşlar hariç olmak üzere, ORSU (Süleymaniye) ve ORER (Erbil) Havalimanlarına giden/gelen tüm trafiklerin (yedek meydan olsa bile) ikinci bir bildirime kadar Türkiye hava sahasını kullanmaları yasaklanmıştır.

NOTAM: Havacılara Bilgi Notu - Notice to Air Man) 

Bu arada 29 Eylül cuma saat 18.00'den itibaren, Erbil ve Süleymaniye uçuşları durdurulmuştu.

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