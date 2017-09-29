Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nin karşı tarafında yer alan Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Çatışmada 3 PKK'lı terörist de öldürüldü.

Türkiye- Irak sınır hattının Çukurca İlçesi'nin karşısında yer alan Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde, dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, 41 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Çatışmada 3 PKK'lı teröristin de öldürüldüğü belirtildi.

Çatışmada şehit olan evli ve 4 çocuk babası Uzman Çavuş Yahya Acar için bugün Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlenirken, yaralı askerlerin ise Şırnak'ta tedavi altına alındığı belirtildi.

Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar'ın şehit olduğu haberi memleketi Samsun'un Havza İlçesi'ne ateş düşürdü. Havza'da oturan baba Aslan Acar, bu sabah oğlunun şehit olduğu haberini ilçe yetkililerinden aldı. Aslan Acar, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, eşi ve çocuklarının ise Ankara'da oturduğu öğrenildi.