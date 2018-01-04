Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore 28 Nisan 2017'de yanlışlıkla kendini vurdu

Amerikalı yetkili bir kaynağın iddiasına göre, Kuzey Kore 28 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği füze denemesi fiyaskoyla sonuçlandı ve yanlışlıkla kendi şehrini vurdu

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Japonya merkezli The Diplomat dergisi, Amerikalı bir diplomatın kaynağına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore ordusunun füze denemesi sırasında, orta menzilli Hwasong-12/KN17 füzesi, Tokchon şehrine düşerek, bazı fabrika ve tarım alanlarına büyük zarar verdi' iddiasında bulundu. 

Pukchang askeri üssünden fırlatılan Hwasong-12/KN17 türü orta menzilli balistik füzenin kalkışından 1 dakika sonra arızalanarak Tokchon şehrine düştüğü, büyük maddi hasara yol açtığı düşünülüyor.

Yine kaynağın verdiği bilgiye göre, zarar gören bölge uzaydan çekilen görüntülere de yansımış görünmekte...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik kabine değişikliği açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik kabine değişikliği açıklaması

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Efsane olmuş whatsapp diyalogları kırdı geçirdi

Efsane olmuş whatsapp diyalogları kırdı geçirdi

Taşeron işçilere yapılacak sınav nasıl olacak?

Taşeron işçilere yapılacak sınav nasıl olacak?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA