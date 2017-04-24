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Kuzey Kore ABD vatandaşını gözaltına aldı

ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerginlik devam ederken, Güney Kore basını Kuzey Kore'nin bir ABD vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

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Gözaltına alınan Kim'in, son iki yılda Kuzey Kore'de gözaltına alınan üçüncü ABD'li oldu.
 
Geçmişte bir ABD vatandaşı casusluk nedeniyle, diğeri de bir otel levhasını çalmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.
 
BBC Türkçe'nin haberine göre, son gözaltı, Kuzey Kore ile ABD arasında gerginliğin yükseldiği bir dönemde geldi.
 
GÖZALTINA ALINAN KİM, 50'Lİ YAŞLARINDA
 
Güney Kore'nin Yonhap ajansı Kim'in 50'li yaşlarda olduğunu, Çin'deki Yanbian Üniversitesi'nin eski profesörlerinden olduğunu ve ülkeye bir ay önce yardım faaliyetleriyle ilgili geldiğini yazdı.
 
Yonhap'a göre Kim, Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.
 
21 YAŞINDAKİ ABD'Lİ 15 YIL ZORLA ÇALIŞTIRMA CEZASI ALMIŞTI
 
Mart 2016'da 21 yaşındaki ABD'li öğrenci Otto Warmbier, bir otelden levha çalmaya çalıştığı suçlamasıyla yargılanmış, "devlete karşı suçlardan" 15 yıl zorla çalıştırma cezası almıştı.
 
KIM DONG-CHUL, 10 YIL ZORLA ÇALIŞTIRMA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI
 
Nisan 2016'da ise 62 yaşındaki Güney Kore doğumlu ABD vatandaşı Kim Dong-chul, casusluk suçlamasıyla 10 yıl zorla çalıştırma cezasına çarptırılmıştı.
 
ABD ise Kuzey Kore'yi 'ABD vatandaşlarını pazarlık unsuru yapmak için tutuklamakla' suçlamıştı.
 
Kuzey Kore, bazı vatandaşlarının Malezya'da Kim Jong-un suikastına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından Pyongyang'daki Malezya vatandaşlarını gözaltına almıştı. (haber7)

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