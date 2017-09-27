Kuzey Kore ABD'nin füzelerini nasıl vuracağını videoyla yayınladı
Kuzey Kore, fırlattığı füzelerle ABD'ye ait bombardıman uçaklarını ve USS Carl Vinson uçak gemisini nasıl vuracağını gösteren animasyon yayınladı. Görüntülerde Kuzey Kore'ye ait füzeler, ABD bombardıman uçaklarını ve USS Carl Vinson uçak gemisini vurduğu görülüyor.
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