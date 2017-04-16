Kuzey Kore: ABD'nin olası bir nükleer saldırısına nükleer saldırıyla yanıt vereceğiz
Kuzey Kore Ordusu Komutan Yardımcısı Choe Ryong-hae, ABD'nin olası nükleer saldırısına nükleer saldırıyla yanıt vereceklerini belirtti.
Kuzey Kore'nin kurucusu Kim İl-sung'un 105. doğum günü vesilesiyle Pyongyang'da düzenlenen resmi geçitte askerlere seslenen Choe, "Adil nükleer silahımız ABD'yi ezer" dedi.
'TOTAL SAVAŞA YANITIMIZ TOTAL SAVAŞ OLACAK'
Kuzey Koreli komutan, "Eğer ABD provokasyon yaparsa biz derhal yıkıcı saldırıyla yanıt vereceğiz. Total savaşa yanıtımız total savaş, nükleer savaşa yanıtımız nükleer savaş olacak" ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore Ordusu, Pyongyang'da düzenlenen resmi geçitte ilk kez denizaltıların balistik füzelerini sundu.
Güney Koreli askeri uzmanlar, resmi geçitte kıtalararası balistik füzelerin de sunulduğunu düşünüyor.
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