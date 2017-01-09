Kuzey Kore, ABD’ye meydan okudu: Füzeleri istediğimiz zaman ateşleriz

Kore yarımadasında tansiyon yükseliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un yeni yıl mesajında, kıtalararası balistik füze (ICBM) test etmeye çok yakın olduklarını açıklamasına ABD’li yetkililerin yanı sıra, Çin ve Güney Kore’den de sert tepkiler geldi.

"KİM İSTEDİĞİNDE..."

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA’ya göre, Kuzey Koreli yetkililer, “kıtalararası balistik füzelerin test atışlarını istedikleri zaman ve lider Kim Jong Un’un istediği yerden yapabileceklerini” söyledi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, füze programını geliştirilmesinde ve mevcut tabloda ‘tek suçlunun ABD olduğu’ ifade edildi.

KUZEY KORE CİDDİ BİR TEHDİT

Dün Amerikan NBC kanalına konuşan ABD Savunma Bakanı Ash Carter, Kuzey Kore’yi “ciddi bir tehdit” olarak gördüğünü ifade ederek, kendilerine ya da müttefiklerine yönetilen ateşlenen herhangi bir füzeyi vuracaklarını söylemişti.

Kuzey Kore’nin kıtalararası füze testi ve konuyla ilgili yaptığı açıklamalar, Çin ve Güney Kore’nin de tepkisiyle karşılaştı. Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Moon Sang-gyun, “Kuzey Kore’nin uyarılara aldırmayıp ICBM kullanması durumunda, uluslararası toplumda daha güçlü yaptırımlara ve baskılara maruz kalacağı” konusunda uyardı.

Binden fazla uzun menzilli füzeye sahip olduğu belirtilen Kuzey Kore’nin, geliştirdiği Taepodong-2 füzelerini devreye sokmaya başarması durumunda, bölgedeki rakipleri Güney Kore, Çin ve Japonya’nın ötesinde, ABD’yi dahi vurabileceği iddia ediliyor.