Kuzey Kore, Güvenlik Konseyi´nde yapılacak toplantıda, `Kuzey Kore yönetiminin mal varlığını, lideri Kim Jong Un'un kişisel tüm mal varlığını dondurmayı, Kim Jong-Un´a uluslararası seyahat kısıtlaması getirmeyi, Kuzey Kore'ye ham ya da işlenmiş petrol ürünleri ve doğal gaz sıvıları ile tekstil ihracatını bütünüyle yasaklamayı, yurt dışında çalışan 100 bin Kuzey Korelinin maaşların dondurulmasını´ öngören yaptırımlar tasarısının görüşülmesi öncesi yaptığı açıklamada, tasarının geçmesi için ABD´nin BM´ye `uygun bir fiyat´ ödeyeceğini savundu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı´nın, devlet medyasında yer alan bildiride, `ABD´nin yasalar ve uluslararası hukuk dışı bir biçimde çözüm üretmesi durumunda, aynı yolla karşılık verilecektir´ tehdidi savruldu.

Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK) adı ile geçilen bildiride `DPRK, nihai araçların herhangi bir biçimini kullanmaya hazır ve istekli´ olduğu vurgulandı ve `DPRK tarafından yapılacak önlemler ABD´ye bütün tarihi boyunca yaşanmış en büyük acı ve ızdıraba neden olacak´ resti çekildi.

BM Güvenlik Konseyi´ne üye bir ülke tarafından sunulan karar tasarısının kabul edilmesi için, üye 15 ülkeden dokuzunun onayı ve Güvenlik Konseyi´nin daimi üyeleri olan ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ya da Çin tarafından veto edilmemesi gerekiyor.