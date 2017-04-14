Kuzey Kore: ABD'yi acımadan vururuz

Kuzey Kore Ordusu bugün yaptığı açıklamada, "ABD siyasi,ekonomik veya askeri olarak bize müdahele ederse acımadan vururuz" dedi.

K. Kore Ordusu, ABD'nin düşmanca atacağı herhangi bir adıma karşın, "Japonya ve G. Kore'de bulunan ABD üslerini vururuz" ifadelerine yer verdi.