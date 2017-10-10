Kuzey Kore açıkladı: ABD'ye ulaşabilen balistik füzeye sahibiz
Kuzey Kore yönetimi Rus milletvekillerine ABD topraklarına ulaşabilecek, 3 bin kilometre menzilli balistik füzeye sahip olduklarını bildirdi.
Rus haber ajansı Interfax haberi, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'yi ziyaret eden heyette yer alan Rus vekil Anton Morozov'un sözlerine dayandırdı.
Morozov, Kuzey Kore'nin balistik füze menzilini 9000 kilometre artırmayı hedeflediğini fakat çalışmaların bitiş tarihinin belirtilmediğini söyledi.
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