Kuzey Kore: Amerika'nın bunak psikopatı kapıldığı histeriden vazgeçmezse ABD'yi alev denizine çeviririz
Kuzey Kore Asya-Pasifik Barış Komitesi'nden adı belirtilmeyen bir sözcü, ABD’nin gerilimi tırmandırmaya ve düşmanca eylemlerine son vermemesi halinde ülkeyi 'alev denizine' dönüştürmeye hazır olduklarını belirtti.
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "ABD Başkanı Donald Trump'ın düşüncesiz davranışları yalnızca ordu ve halkımızın misilleme isteğini güçlendirmeye yarayacak, kıyamet gününe zemin hazırlayacak. Trump bunu aklından çıkarmamalı. Bir kez daha Amerika'nın bunak psikopatını kapıldığı bu histeriye karşı uyarıyoruz. Yaptırımları, ABD'yi alev denizine çevirecek nükleer bir felakete davetiye çıkaran bir intihar eyleminden ibaret."
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