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Kuzey Kore, Amerika'nın yüzde 90'ını yok edebilir

Kim Jong-un, eğer Amerika'ya bir elektromanyetik bomba atarsa, tüm Amerikalıların yüzde 90'ını yok edebilir.

  • Habertürk
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ABD ve Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un birbirini tehdit etmesiyle büyük çaplı bir savaşın eşiğinde...

Stratejik füzeler, Hermit Krallığı'ndan gönderilen herhangi bir nükleer silahı vurmak için Kuzey'in kapısının önünde tetikte bekliyor. Ancak EMP komisyonu (Elektromanyetik Darbe Saldırısı), ABD kurultayını Kim'in ölümcül silahını serbest bırakması halinde bunun yeterli olmayacağı konusunda uyardı.

ABD'ye atılacak bir nükleer füze, "sınırsız bir süre için elektrik şebekesini kapatabilir ve bu da tüm Amerikalıların bir yıl içinde yüzde 90'a kadar ölümüne yol açabilir" iddiasında bulunuldu. Kapının önünde bir nükleer savaş olduğu konusunda bir çağrı olarak görülmeli denildi. 

EMP Komisyonu bildirgesi, "Kuzey Kore'den başlayarak yeni radikal ABD düşmanlarının, küçük nükleer cephaneliklerin ve uzun menzilli füzelerin geliştirilmesiyle, ABD'ye nükleer bir eleoktromanyetik darbe saldırısı ABD'ye yıkıcı zarar verebilir" açıklamasında bulunuyor. Bu nedenle, eleoktromanyetik darbe saldırısı tehdidi kritik ve varoluşçu bir konu olarak ele alınıyor. 

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