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Kuzey Kore basını Rusya ile Kuzey Kore arasında bir zirve gerçekleşebileceğini iddia etti

Rusya ile Kuzey Kore arasında bu sene içerisinde bir zirve gerçekleşebileceği iddia edildi.

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Kuzey Kore basını, Moskova ve Pyongyang arasında düzenlenecek üst düzey bir zirve için anlaşma sağlandığını iddia etti. Basına yansıyan haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un zirvenin gerçekleşmesi konusunda anlaştığı öne sürüldü. Rus basını ise, iki ülke arasında düzenlenmesi planlanan zirvenin Eylül ayında yapılacak Doğu Ekonomik Forumu (Eastern Economic Forum) öncesi gerçekleşebileceğini bildirdi. Rusya basınının kaynağını gizleyerek verdiği haberde, zirvenin yeri ve zamanı konusunda net bir tarih söylemek için çok erken olduğu ifade edildi.
 

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