Kuzey Kore basını: Zihinsel özürlü Trump'ın siyaseti felaketten başka bir şeye neden olmayacak

Pyongyang yönetiminin resmi gazetesi olan Rodong Sinmun, ABD başkanı Trump'ın şuan için çok zor durumda olduğunu belirterek, Trump'ın mevcut Kuzey Kore siyasetinin ABD içindeki iç huzursuzluğun dikkatini dağıtmak için kullanıldığını ifade etti.

Trump'ın Kuzey Kore siyasetinin felakete yol açacağını belirten gazete Güney Kore'nin mevcut siyasetini eleştirerek, "Güney Kore'nin zihinsel özürlü Trump'ın peşinden gitmemesi gerekir. Trump'ın siyaseti felaketle sonuçlanacak" dedi.

İki ülke arasındaki mevcut balistik füze denemelerinin ortaya çıkardığı gerginlik ABD'li öğrencinin ölmesiyle zirveye ulaşmış durumda.